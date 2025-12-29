2026 yılı itibarıyla sivil havacılıkta uygulanacak idari para cezalarında önemli artışlar yapıldı. Yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak belirlenmesiyle birlikte, uçakta sigara içmekten uçuş emniyetini bilerek riske atmaya kadar birçok ihlalin bedeli yükseldi.

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek tebliğ ile 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamında verilen cezalar yeniden belirlendi. Düzenlemeyle birlikte kabin ekibinin talimatlarına uymayan veya uçuş güvenliğini tehlikeye atan yolcular ağır yaptırımlarla karşılaşacak.

Uçak içerisinde sigara veya elektronik sigara içen yolculara 24 bin 681 TL ceza uygulanacak. Aynı miktar, kabin ekibiyle tartışan, kemerini bağlamayan veya elektronik cihaz uyarılarını dikkate almayan yolcular için de geçerli olacak. Ayrıca, genel müdürlük tarafından yapılan teorik bilgi sınavlarında kopya çekenler de aynı cezaya tabi tutulacak.

Havaalanı giriş kartının usulsüz kullanılması durumunda ceza 16 bin 460 TL olarak belirlendi. Uçuş emniyetini kasten riske atan pilotlar ile uçuş planı olmadan havalanan pilotların ödemesi gereken ceza ise 164 bin 613 TL'ye yükseldi. İHA pilotlarının yasaklı alanlarda veya izin şartlarını ihlal ederek gerçekleştirdikleri uçuşlar için belirlenen ceza 98 bin 762 TL oldu.

Hava araçlarına lazer tutan veya haberleşmeye müdahale eden kişiler de en yüksek ceza olan 164 bin 613 TL ile karşılaşacak. Bunun yanı sıra, güvenlik kontrol noktalarında arama yaptırmaktan kaçınanlar 32 bin 911 TL idari para cezası ödeyecek.

Yeni düzenleme, havacılık güvenliğini ve yolcu konforunu korumayı amaçlıyor. Uzmanlar, özellikle kural tanımaz yolcular ve uçuş güvenliğini tehdit eden eylemlerin cezalarının artırılmasının sektörde caydırıcı etkisi olacağını belirtiyor.

Kaynak : PERRE