CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme dair yaptığı son röportajda, partinin cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, özellikle tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

BBC Türkçe'ye konuşan Özel, İmamoğlu'nun adaylığında ısrarcı olduklarını belirterek, tutukluluğun bir engel teşkil etmesi durumuna ilişkin şunları söyledi: 'Bu şartlarda Ekrem İmamoğlu'nu yine de içeride tutuyorsa, o zaman Erdoğan'ı yenecek bir aday bulunur.' Özel, İmamoğlu'nun partinin ve milletin gönlündeki önemine dikkat çekerek, adaylığının tartışmaya açık olmadığını ifade etti.

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da ayrı bir parantez açtı. Yavaş'ın adaylığının engellenebileceği iddialarına sert tepki gösteren Özel, 'Ama Mansur Yavaş, parti, ülke ondan görev beklerse, o görevi de dört dörtlük yapabilecek potansiyele sahip. Mansur Yavaş'ın adaylığına engel olma gibi hesaplar Türkiye'yi, Anadolu'yu, dünyayı bir kez daha ayağa kaldırır. Mansur Yavaş bu milletin gönlünde çok önemli bir yerdedir, kimsenin yedeği de değildir. Ekrem İmamoğlu'nun da yedeği değildir' ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamaları, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığına dair tutumunu net bir şekilde ortaya koyarken, İmamoğlu ve Yavaş arasında herhangi bir hiyerarşik ilişki olmadığını ve her iki liderin de partide ayrı ayrı güçlü bir konuma sahip olduğunu vurguluyor.

Kaynak : PERRE