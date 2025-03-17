Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, Çanakkale'de yazılan destandan alınacak derslerin Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ilham kaynağı olacağını belirterek, "Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir" dedi.ANKARA (İGFA) - Çanakkale'nin millet olarak ebedi ve ezeli kardeşliği ifade ettiği kadar, bulunulan bölgenin de kader ortaklığını yansıttığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajında, Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanları rahmet ve şükranla yâd etti.

Tarihte eşine çok az rastlanan, azmin ve imanın teknolojiye galebe çaldığı bu büyük destanın, namusu bildiği vatanının ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüzbinlerce kahramanın eseri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale'de milletin erkeğiyle kadınıyla genciyle yaşlısıyla öğrencisiyle hocasıyla çalışanıyla işvereniyle tek vücut olup düşmana geçit vermedi. Bu mücadelesi ile Türk milletinin tüm mazlumlara umut olduğunu, sömürge altındaki birçok ülkenin, Çanakkale'den ve daha sonra İstiklal Harbi'nden aldıkları ilhamla kendi mücadelesini başlattı" dedi.

Anadolu'nun müdafaası için gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız dersler, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında bize ilham kaynağı olacaktır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu, yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir. Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."