Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iç ve dış gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'dan Trablus'a giderken yaşanan uçak kazasında şehit olan Orgeneral Muhammed Ali el Haddad'ın başkanlığını yaptığı Libya heyeti ve uçak mürettebatı için rahmet diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Mevla ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin. Kardeş Libya halkına ülkem ve milletim adına başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Yaşanan elim hadiseyle ilgili derinlemesine tahkikat başlatıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece ilişkin bilgilendirmenin ilgili bakanlıklar tarafından yapılacağını söyledi. Erdoğan, ayrıca Ayşe Sula'nın eşinin vefatı dolayısıyla da taziye dileklerini iletti.

Konuşmasında geçmiş dönemlere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin eski Türkiye'yi hatırlamamasının normal olduğunu ifade ederek, 'İcraat yapılmayan, istikrarsız dönemlerin 23 yıllık icraat fırtınası dolayısıyla hafızalardan silinmesini yadırgamamalıyız. Eser siyasetimizi millete anlatmak bizim vazifemizdir. Türkiye'yi 23 yılda nereye taşıdığımızı nezaketle halkımıza tek tek izah edeceğiz' ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin siyaset anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim derdimiz Türkiye'nin tamamına seslenmek, Türkiye'nin tamamını kucaklamak ve 86 milyonun tamamına hitap etmektir. Biz 86 milyonun iktidarıyız.' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, etnik köken, din, dil ve mezhep ayrımı yapmadan her vatandaşa ulaşmanın sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi siyasetlerinin yalnızca seçmen kitlesine hitap etmek olmadığını belirterek, 'Bizim derdimiz muhalefet gibi sadece kendi seçmenimize ulaşmak değildir.' dedi. Ana muhalefetin ülkeye dair somut projelerinin bulunmadığını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerde yaşanan yolsuzluk iddialarına dikkat çekti.

Teşkilatlara çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle kış aylarında ihtiyaç sahiplerine ulaşılmasını isteyerek, 'Bu soğuk kış günlerinde bacası tütmeyen evleri mutlaka bulun, oralarda yaşayan kardeşlerimizin kapısını mutlaka çalın.' ifadelerini kullandı.

Kibir ve gururun AK Parti kadrolarına yakışmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tevazu çağrısında bulundu. Türkiye'nin güvenliği ve dış politikaya ilişkin mesajlar da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte ülkenin istikbaline kast edenlerin bozguna uğratıldığını belirterek, 'Biz dün olduğu gibi bugün de sulh ve sükûndan yanayız. Ancak haksızlığa asla sessiz kalmayız' ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hak ve çıkarlarından taviz vermeyeceğini dile getirdi.

Filistin meselesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından farkı yoktur.' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde vakarla hareket etmeye devam edeceğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın terörle mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazırlanan raporun komisyona teslim edildiğini belirterek, 5 Ağustos'tan bu yana çalışan komisyon üyelerine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz bu sürece siyasi ikbal zaviyesinden bakmıyoruz. Ülkemizi terör belasından kurtarmanın gayesindeyiz' ifadelerine yer verdi.

CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefetin vesayete teslim olduğunu savunarak, çözüm üretme noktasında yetersiz kaldığını söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sayın Özel ülkesini yabancılara kötülemeyi kendisine yakıştırabilir ama biz bunu Türkiye'nin ana muhalefet partisine asla yakıştıramıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edeceklerini belirterek konuşmasını tamamladı.

Kaynak : PERRE