Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, il merkezinde eğitim veren Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi öğrencilerini Valilik makamında kabul etti. Ziyaret kapsamında öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Dr. Osman Varol, gençlere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek, geleceğin Türkiye'sinin gençlerin azmi, çalışkanlığı ve kararlılığıyla şekilleneceğini ifade etti.

Öğrencilerin ilgi ve enerjisinden memnuniyet duyduğunu belirten Vali Varol, ülkenin yarınlarını inşa edecek gençlerin her alanda desteklenmeye devam edileceğinin altını çizdi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak : PERRE