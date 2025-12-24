Geçtiğimiz günlerde Adıyaman genelinde düzenlenen Voleybol Müsabakalarında birinci olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Kız Voleybol Takımı, Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan'ı makamında ziyaret etti. Voleybol müsabakasında Adıyaman birincisi olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Kız Voleybol Takımını makamında kabul eden Kaymakam Ersoy takım üyelerini başarılarından dolayı tek tek tebrik ederken, Şampiyon sporcular kazandıkları kupayı kaymakamımıza takdim etti.

Ziyaret gerçekleştirilen fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE