Adıyaman Filarmoni Orkestrası, İstanbul'da verdiği konserle dinleyenlerin yüreğine dokundu, uzun süre alkışlandı. Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, müziğin birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Konserde, Alberto Cappiello ve Coşkun Coşkundeniz sahne alırken, doğunun içten ezgileri ile batının senfonik dili aynı sahnede buluştu. İzleyiciler, notalar arasında hem memleket hasretini hem de umudu hissetti.

Konser, Çağdaş Adıyamanlılar Derneği ile Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle düzenlendi. İstanbul'da yaşayan Adıyamanlılar, bu özel gecede müzik aracılığıyla memleketlerine bir kez daha kavuştu.

Konserin ardından açıklama yapan Çağdaş Adıyamanlılar Derneği Başkanı Aziz Levent Binzet, etkinliğin önemine değinerek şu ifadelere yer verdi:

'Sevgili hemşehrimiz Şef Özgür Oğuz yönetiminde Üsküdar'da sahne alan Adıyaman Filarmoni Orkestrası, Alberto Cappiello ve Coşkun Coşkundeniz'in katkılarıyla izleyenlere doğu ile batının sentezlendiği muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin ardından yaralarını sarmaya çalışan memleketimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmaya gayret eden orkestramız, 'Senfonik Adıyaman Türküleri' başlığı altında yalnızca bir konser değil, bir birliktelik ve umut gecesi yaşattı.

Bu anlamlı geceye ev sahipliği yapan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Belediye Başkan Yardımcısı, aynı zamanda dernek üyemiz olan kıymetli hemşehrimiz Nihat Doğan'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca başta Şef Özgür Oğuz olmak üzere orkestradaki tüm sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum.'

Adıyaman Filarmoni Orkestrası'nın İstanbul'daki bu özel konseri, müziğin yaraları saran, insanları bir araya getiren gücünü bir kez daha hatırlattı. Gece, salondan yükselen alkışlarla hafızalara kazındı.

