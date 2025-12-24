

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki okullarda çeşitli denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el konuldu. Mevzuata aykırı hareket eden kantin işletmecilerine ise gerekli cezai işlemler uygulandı.



Adıyaman Belediye Başkanı İskender Yıldırım zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada;

'Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir' İfadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE