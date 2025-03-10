Kabine Toplantısı sonrası "Millete Sesleniş" konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedeflerine ulaşmanın gayretinde olduklarını belirterek, amaçlarının bölgede ve dünyada yeni bir denklem kurulurken Türkiye'yi de buna en iyi şekilde hazırlamak olduğunu söyledi. Dış politikada son haftalarda yaşanan tartışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Köprüden önce son çıkışın Türkiye'dir" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı 2 saat 20 dakika sürdü.

Toplantı ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaptı.

"Terörsüz Türkiye ifadesinde vücut bulan hedeflerimize süratle ulaşmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "40 yıldır milletimizin fertleri arasında kandan ve acıdan bir duvar ören terör musibetinin ortadan kalkması için çok hassas çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız bölgemizde ve dünyada yeni bir denklem kurulurken Türkiye'yi buna en iyi şekilde hazırlamaktır" dedi.

Dış politikada son haftalarda yaşanan tartışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir şeyin eskisi gibi devam etmeyeceğini gösterdiğini belirterek, "Kural ve hukuk temelli olduğu iddia edilen küresel sistem çöküş evresine girmiştir. Uluslararası nizama balyozu en sert vuranlar ise sistemin banileridir. AB ile tam üyelik hedefine odaklanan bir bakış açısıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Köprüden önce son çıkışın Türkiye olduğunu hatırlatıyoruz" diye konuştu.

"ENFLASYONU YİNE TEK HANELİ RAKAMLARA İNDİRECEĞİZ"

Ekonomik gidişata yönelik değerlendirmelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli gelirin 1,3 trilyon doları, kişi başı gelirimiz 15 bin doları geçtiğini belirterek, "Yatırım ve ihracat rüzgarını arkamıza alarak daha güçlü büyüme sergileyeceğiz. Enflasyondaki düşüş özellikle yılın geri kalanında da devam edecek. İnşallah enflasyonu yine tek haneli rakamlara indireceğiz. Enflasyondaki düşüş hızlandıkça Vatandaşlarımızın Alım gücü de artacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem doğum yardımları, hem de emeklilerin bayram ikramiyeleri ile ilgili teklifin de bugün AK Parti Grubu tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu kaydetti.