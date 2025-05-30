Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, İslam dünyasının ticaret ve finans iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, katılım bankacılığının yüzde 8,1’lik payını yetersiz bulduğunu belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mayıs 2025’te düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu.

İslam dünyasının ekonomik potansiyelini artırma çağrısı yapan Erdoğan, “İslam alemi olarak aramızdaki ticaret, yatırım, finans ve iş birliği imkanlarını en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor,” dedi.

KATILIM BANKACILIĞI VE İSLAMİ FİNANS VURGUSU

Erdoğan, Türkiye’de katılım bankacılığının yüzde 8,1’lik payını yeterli görmediklerini ifade ederek, “Tüm teşviklerimize rağmen bu oran açıkçası bizleri tatmin etmiyor,” dedi. Küresel ekonominin kaotik ortamında İslami finansın etik, adil ve sürdürülebilir yaklaşımlarının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, bu yaklaşımların zirvede detaylı şekilde ele alınacağını belirtti.

2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi https://t.co/aFosg4OgCA— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 30, 2025

Deprem bölgesindeki çalışmalara değinen Erdoğan, son iki yılda bu amaçla 75 milyar dolarlık kaynak kullanıldığını ve 201 bin konutun anahtar tesliminin yapıldığını açıkladı. Bölgedeki yeniden inşa çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

EKONOMİ PROGRAMI VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE KARARLILIĞI

Erdoğan, son iki yılda ekonomi programında kayda değer ilerleme sağlandığını ve hedeflere ulaşana kadar bu programın kararlılıkla uygulanacağını söyledi. “Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini hızla hayata geçireceğiz,” diyen Cumhurbaşkanı, “Her şeye karşı çıkan mutlu azınlık dışında, siyaset kurumu ve toplumun kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye sürecine destek veriyor,” ifadesini kullandı.