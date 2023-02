Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Adıyaman'da yüzlerce ev yıkıldı binlerce ev hasar gördü.

Kentte kurulan konteyner kentte depremzedelere teslimatları yapılan konteynerlerde kalanları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberinde MHP lideri Devlet Bahçeli, Altınşehir Startına helikopter ile iniş yaparak depremzedeler ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha sonra AFAD Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve çalışmaları yerinde görmek üzere, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte gittiği Adıyaman’da basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İlk olarak açıklamada bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bugünkü Türkiye yalnız bir Türkiye olmadığını ve istikrar içerisinde güçlü bir yönetime sahip olduğunu söyledi.

Şuan Türkiye 21 günde ayağı kalkmak üzere olduğunu söyleyen MHP Lideri Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın cumhurbaşkanımız kararlıdır, azimlidir, kendisiyle beraber ülkeyi yöneten kadrosu 6 Şubattan bu yana milletimizle iç içedir. Bugüne kadar hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Ancak şunu bilmenizi istiyorum. Bugünkü Türkiye yalnız bir Türkiye değildir. Bugünkü istikrar içerisinde güçlü bir yönetime sahiptir. Bugünkü Türkiye milletiyle barışmış kaynaşmış bir Türkiye'dir. Her türlü acıyı yaşayarak bugünlere erişmiştir Türkiye'dir. Böyle bir Türkiye'de her şeyin çözümü mutlak suretle Cenab-ı Allah'ın yardımıyla mümkün olacaktır. Gayretler o yöndedir. Kısa bir süre içerisinde yerleşme düzeni konular olsun, diğer konular olsun hepsi halledilmek üzeredir. Üç önemli konular vardır birincisi beslenme, ikincisi barınma, üçüncüsünde emniyettir. Allah'a çok şükür 21 gün içerisinde iç ve dış ülkeler olmak üzere ülkemizin güzide insanları büyük felaketin arkasında durmaya elden gelen gayret ile göstermeye gayret göstermişlerdir. Ve şuan Türkiye 21 günde ayağı kalkmak üzeredir. Bundan sonra daha güzel bir hayata nasıl kavuşacağız konusunda gayretler sürecektir. Şuan burayı şereflendirmiş kanaat önderlerimizin değerlendirmeleri de arzuları da bu yöndedir. Bilmenizi istiyoruz sayın cumhurbaşkanımızın her şartta yanındayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman’da deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Yapılamaz denilen nice eserleri, hizmetleri nasıl ülkemize kazandırdıysak; inşallah depremin yaralarını da bir yıl içinde büyük ölçüde saracağımızın sözünü sizlerin huzurunda milletime veriyorum" dedi.

Konuşmasında, Adıyaman başta olmak üzere depremden etkilenen bölgedeki tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Depremden birkaç gün sonra, 10 Şubat Cuma günü Adıyaman’a gelmiş, çadır kentimizdeki depremzede vatandaşlarımızla, yaşadığımız felaketin acısını paylaşmaya çalışmıştık, tabii o günden bugüne hamdolsun Adıyaman çok değişti. Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde üst üste yaşadığımız güçlü depremlerin ve artçılarının yol açtığı yıkımların en çok etkilediği şehirlerimizden birisi de Adıyaman’dır" dedi.

Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle, ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu edilen etkinlikte çalışma yürütülemediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İlk günlerdeki sıkıntıların aşılmasıyla birlikte, Adıyamanlı kardeşlerimizi yıkıntıların altından kurtarma ve yardım faaliyetlerini hızlandırdık" şeklinde konuştu.

"Ülkemize canla başla hizmet veriyoruz"

Bugüne kadar, çözülemez denilen nice sorununun üstesinden geldiklerini, yapılamaz denilen nice eser ve hizmeti Türkiye kazandırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"İnşallah depremin yaralarını da bir yıl içinde büyük ölçüde saracağımızın sözünü sizlerin huzurunda milletime veriyorum. Elbette her fani gibi bizim de kusurlarımız, eksiklerimiz, hatalarımız olabilir. Ama her alanda ülkemize canla-başla hizmet verdiğimizi, milletimizin huzuru, refahı, güvenliği için gece-gündüz çalıştığımızı hiç kimse inkâr edemez. Asrın felaketi olarak tarif edilen 6 Şubat depreminde ölen canların tabii ki geri getiremeyiz. Hamdolsun, bunun dışındaki her şeyi telafi edecek iradeye, tecrübeye, birikime, kudrete sahibiz" ifadelerini kullandı.

Sarmalı kıyılmış tütündeki yüzde 55 olan ÖTV'yi yarı yarıya indireceklerini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Deprem sebebiyle OHAL bölgesindeki illerde faaliyet gösteren sarmalı kıyılmış tütün üreten kooperatiflerimiz için hızlı bir düzenleme yapmayı kararlaştırdık. Sarmalı kıyılmış tütündeki yüzde 55 olan ÖTV'yi yarı yarıya indiriyoruz. Böylece üreticilerimiz şirketlere göre ürünlerini pazarlama imkanı bulabilecektir. Bakanlıklarımızın üzerinde çalıştığı düzenleme birkaç hafta içinde yürürlüğe girecektir"

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgi alarak depremde en çok etkilenen ilçeler arasında yer alan Gölbaşı ilçesinde hareket etti.



Kaynak : PHA