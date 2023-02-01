6'lı masanın hafta başında açıkladığı ortak mutabakatı eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tembellik edip aday açıklayamayanlar 'ortak politika' diyerek ortaya çıktıklarını söyledi.

Millet İttifakı'nın 30 Ocak'ta açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer verilen vaatlerin kendi iktidarları tarafından yapılmış ya da yapılmakta olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu masanın hedeflerimizi aşacak bir belge ortaya koymasına ihtimal vermiyorduk yine de bakalım dedik. Ülkede ne yapıldığına baksalardı metindeki hususlardan çoğunun zaten yapılmış ya da yapılmakta olduklarını görürlerdi" dedi.

"Derme çatma bir programla milletin karşısına çıkıyorlar, yazık Türkiye böyle sakil bir muhalefeti hak etmiyor" diyen Erdoğan, "Ülkeye de yazık, kendilerine de yazık. Kağıda dökme aşamasında pespaye davrananların yarın öbür gün ülkeyi ne hale getireceklerini varın siz düşünün" dedi.

Merkez Bankası'nın Ankara'ya taşınmasını gündeme getiren çözüm için "Kafayı değiştirmeyenler, bina değiştirmeyi marifet sayıyorlar" dedi.

"BAY KEMAL'E YENİ SLOGANINI VERİYORUM..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ben Kemal geliyorum' sloganına da göndermede bulunan Erdoğan, "Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem CHP lideri 'Bay Kemal' ifadesini sevdi, biz de kendisiyle yeni bir slogan paylaşıyoruz. Bay Bay Kemal! Sloganı biz hediye edelim. Telif de istemeyiz. Tepe tepe kullansın" diye konuştu.

"MİLLETTEN UTANMIYORLAR"

"Dün hayatını ve hayallerini çaldıkları Menderes'in bugün de sloganını çaldılar" diyen Erdoğan, "Adnan Menderes'in sloganını çalıp genel merkezlerine asmışlar" diye konuştu.

Erdoğan, "Bunlar ülkenin yönetimine değil, milletin kazanımlarını yağmalamaya talip" diyerek, "14 Mayıs'taki seçimlerde milletimiz bu 6lı masaya 'yeter', söz de, karar da milletindir diyecektir" dedi.

Başörtüsü ve ailenin korunmasına ilişkin değişiklikle ilgil anayasa teklifi konusunda da Erdoğan, "Kutsal saydığımız aile kurumunu anayasa teminatı altında parlamentoya sunduk. Ey Altılı Masa'nın içinde olanlar, çıkın da açık.a LGBT'yi kimler savunuyor kimler svaunmuyor bunu da söyleyin. Bizim LGBT ile alakamız yok, çünkü biz aileyi kutlu bir kurum olarak görüyoruz" diyerek hiçbir milletvekilinin ayasaya teklifine 'hayır' demeyeceğine inandığını söyledi.

Partisinin milletvekillerine de ayar çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel kurullara katılımların eksiksiz olmasını isterken, "Aksini ne milletimiz, ne de tarih affeder" dedi.

MİLLETVEKİLLERİNİ FIRÇALADI!

Grubumuzun maalesef genel kurulda toplantılara katılmada sıkıntı oluşturduğunu dün öğrendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu beni üzmüştür. Bu millet, kendi kasasından, kesesinden maaşı veriyor. Bu maaşla birlikte vekil arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Ama genel kurulda eğer yoklamalarda benim vekil arkadaşlarım bulunmazsa, ki dün böyle oldu, bu millet sizlere hakkını helal etmez. Kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Bu sıradan bir olay değil. Eğer milletvekili adayı olmuşsan arkadaş burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Yerine getirmiyorsan, aldığınız maaşlar haramdır bunu böyle bilin!" dedi.

İSVEÇ'E TEPKİ... FİNLANDİYA'YA BAKIŞIMIZ OLUMLU

"İsveç'in NATO üyeliğine bakışımız olumsuz" diyen Erdoğan, "Boşuna uğraşma, bizim kutsalımıza saldırdıkça NATO için 'evet' demeyiz." dedi.

https://youtu.be/Ujy_cefYI4g