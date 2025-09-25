Şeriban ÖZÇAKMAK – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, ile Beyaz Saray’da bugün bir araya gelecek. Beyaz Saray’da gerçekleşecek görüşmede, savunma sanayisi, ticaret ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere birçok konunun ele alınacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, “Buradan Washington'a geçeceğiz. Trump ile detay teferruatlı bir görüşmemiz olacak" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlayacağını duyurarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile, Boeing uçaklarının büyük ölçekli alımı, büyük bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da dahil olmak üzere birçok Ticaret ve Askeri Anlaşma üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmenin Türkiye saati ile 18:00’da gerçekleşeceği bekleniyor. Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefinin yakalanması, enerji ve savunma sanayiinde yeni iş birlikleri, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı SDG'nin durumu, Filistin’de yaşanan soykırımın önlenmesine yönelik birçok konunun masaya yatırılacağı bekleniyor.

Diğer yandan, görüşmede son dakika değişikliğine gidildiği ve iki liderin yapacağı görüşmenin basına kapalı olarak yapılmasına karar verildiği açıklandı.

Kaynak : PHA