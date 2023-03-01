Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağına işaret eden Erdoğan, "Bu millet inşallah vakit geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla böyle kuru sıkı atanlara prim vermeyecektir" dedi.

Şimdiye kadar 45 bin 89 kişinin hayatını kaybettiği 6 ve 20 Şubat depremlerine ilişkin Erdoğan, “İçinden geçtiğimiz sürecin normal bir durum olmadığını ülkemizdeki ve dünyadaki tüm bilim insanları söylüyor. Gerekten de Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumda" dedi.

Erdoğan, "Yaşadığımız coğrafyanın bir gerçeği olan depremleri engellememiz mümkün değil. Bize düşen görev, deprem öncesi altyapısıyla, yollarıyla, hastaneleriyle, okullarıyla, konutlarıyla, işyerleriyle güvenli yerler inşa ederek hazırlık yapmak. Depremin ardından ise olabilecek en hızlı ve etkin acil yardım çalışmaları yürütmek, yaraları sarmak, yıkımları telafi etmektir. Her iki konuda da ülkemiz son 20 yılda geçmişle mukayese edilmeyecek kadar büyük ilerleme kaydetmiştir" diye konuştu.

https://youtu.be/3bneC94k5nc

Deprem bölgesindeki hasara ilişkin Erdoğan, “Son tespitlere göre depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 203 bin 958 binada 583 bin 628 bağımsız bölüm var. Bunların yüzde 98’i de 2000 öncesi yapılan binalardan oluşuyor. Sadece yıkık durumdaki bina sayımız 31 binin, bağımsız bölüm sayımız 89 binin üzerindedir” dedi.

Arama-kurtarma çalışmalarına ilişkinse Erdoğan, "Normal şartlarda ideal bir arama-kurtarma ekibi 80 kişiden ulaşırken en küçük birimde bile 20 kişiden aşağı olmaması gerekiyor. Bir başka ifadeyle bölgeye gönderdiğimiz tüm arama-kurtarma personeliyle ideal olarak 437 binaya, asgarisinden1750 binaya aynı anda müdahale edebilecek kapasiteye ulaştık. Bu rakamlar değil ülkemizde dünyanın tamamında etki alanı, yıkım gücü ve can kaybı itibarıyla böylesine geniş çaplı felakete aynı anda müdahale edebilecek sayıda profesyonel arama-kurtarma ekibi bulmanın mümin olmadığına işaret ediyor. Tabii ki biz ne bunların ne de başka bahanelerin arkasına asla sığınmıyoruz. Felaketin haberini alır almaz şartları sonuna kadar zorlayarak yapılabilecek her şeyi yapmanın gayreti içinde olduk" diye konuştu.

Deprem sonrası şehirlerimizin hızla ayağa kalkabilmesi için 'Afet Yeniden İmar Fonu' kuracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şeffaf bir yönetimle işleyecek bu fon afetler için uzun vadeli kaynak sağlayarak bütçe üzerindeki yükü azaltacaktır. Deprem bölgesindeki yıkık yıkılacak ağır hasarlı orta hasarlı tüm binaların 6 Şubat tarihi itibariyle geçmişe dönük tüm borçlarını siliyoruz. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya illerinin tamamıyla; Gaziantep’in Islahiye ve Nurdağı ilçelerindeki elektrik ve doğalgaz faturalarının tanzim ve tahsilini 3 ay süre ile erteliyoruz" dedi.