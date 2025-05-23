Kent yatırımları ve vatandaş odaklı projeler masaya yatırıldı

Ziyarete katılan Belediye Meclis Üyeleri; Yunus Savaş, Nevzat Demez, Ekrem Çadır, Kağan Taş, Mehmet Reşit Bilgin, Ayfer Sönmez, Ziya Boyraz ve Kazım Tanrıverdi, Adıyaman’ın ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülen çalışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.

Ortak hedef: Şehrin ihyası ve vatandaşın refahı

Ziyarette konuşan meclis üyeleri, özellikle 6 Şubat depremleri sonrası yeniden inşa sürecinde kamu kurumları arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Cumhur İttifakı temsilcileri, halkın ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir ve etkili projelere destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Vali Varol: “İstişare kültürü kalkınmanın temelidir”

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel yöneticilerle gerçekleştirilen istişarelerin kent yönetiminde koordinasyonu güçlendirdiğini vurguladı. Vali Varol şu değerlendirmede bulundu:

“Adıyaman’ın ihya ve inşa süreci çok yönlü bir gayret gerektiriyor. Bu anlamda belediye meclis üyelerimizle sürekli diyalog içinde olmak, ortak akılla hareket etmek büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek her projenin arkasındayız.”

Gündem: Altyapı, istihdam ve sosyal projeler

Toplantıda özellikle kentsel dönüşüm, altyapı yatırımları, eğitim ve istihdama dönük çalışmalar ile sosyal belediyecilik uygulamaları gündeme geldi. Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri, bu alanlarda yerel yönetimlerin merkezi idareyle uyum içinde çalışmasının kent kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

Kaynak : PHA