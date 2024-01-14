Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, özel beslenme ihtiyacı duyan çölyak hastası vatandaşlar için glütensiz ekmek üretimi devam ediyor.

"Büyük bir titizlikle üretim yapıyoruz"

Glütensiz ekmek üretiminin aşamalarından ve detaylarından bahseden MEGSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Fikret Sarıcı,"Malatya’mızda yaklaşık 2 bin çölyak hastamız var. Çölyak hastalarımızın normal ekmek tüketememelerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatlarıyla ve destekleriyle glütensiz ekmek üretebilmek için yeni imalathane kurduk. Başkan Gürkan’ın bizlere vermiş oldukları desteklerle geçtiğimiz yılın eylül ayından itibaren glütensiz ekmek üretimine başlamıştık. Böylelikle çölyak hastalarımızın taleplerine göre glütensiz ekmek üretimine devam ediyoruz. Ekmek siparişlerini günlük olarak alıyoruz. Malatya’da 2 büfemizde glütensiz ekmeklerimiz satışa sunuluyor. Birisi Fuzuli Caddesi’nin girişindeki büfemizde bir diğeri de Büyükşehir Belediyemizin hemen yanındaki ekmek büfemizdedir."dedi.



Kaynak : PHA