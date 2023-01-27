Yarıyıl tatilinde şehir merkezinde ve ilçelerde birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikleri çocuklarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Göksun Arslanbey Millet Konağı’nda masal saati etkinliği düzenledi. Çocukların büyük bir ilgi gösterdiği etkinlik renkli anlara sahne oldu. Birbirinden eğlenceli masalları can kulağıyla dinleyen ve yeni şeyler öğrenen minikler, boyama ve maske yapımı gibi çeşitli etkinliklerle de doyasıya eğlendi. Büyükşehir’in birbirinden eğlenceli etkinlikleri ilçelerde çocuklarla buluşmaya devam edecek.