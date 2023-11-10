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Yeteneklerine ve ilgilerine göre çocukların geleceklerini şekillendirebilmelerine olanak tanıyan Gaziantep Büyükşehir, bünyesinde hizmet veren çocuk kütüphanelerinde sabah saat 10.00 ile öğleden sonra 14.00 saatlerinde çocuklara itfaiyecilik, pilotluk, polislik, mühendislik ve doktorluk gibi meslek dallarının işleyişi ve amaçları konusunda eğitimler veriyor.

Bu kapsamda Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi’nde çocuklara, pilotluk hakkında bilgi verilerek, meslek tanıtımı yapıldı. Meslek tanıtımına ilişkin gerçekleştirilen bu eğitime çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte, misafir edilen 3 pilot eşliğinde çocuklara anlatılan meslek hakkındaki bilgilerin ardından soru-cevap kısmına geçildi. Burada pilotluk mesleğine merak duyan çocukların soruları yanıtlandı.

Programın sonunda eğitime katılan pilotlar, çocuklar ile birlikte anı fotoğrafı çektirdi.



Kaynak : PHA