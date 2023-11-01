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Yangında demir yığınına dönen traktörün sürücüsü hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Satılıuşağı köyünde meydana geldi. Resul Aba yönetimindeki 57 AAJ 101 plakalı traktör ile kendisine ait araziyi sürdüğü sırada motor bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Motor bölümünde yükselen alevleri gören sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü traktör demir yığınına döndü.



Kaynak : PHA