Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Erdal Yılmaz, Tut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve çiftçilerin katıldığı eğitime, Ziraat Mühendisi Ahmet Uçar tarafından Antepfıstığı yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Köseli köyünde düzenlenen eğitimde Antepfıstığı yetiştiriciliği, sulama, gübreleme, budama, hastalık ve zararlıları konularında çiftçilere bilgi verildi.

Toplantıda; antepfıstığı yetiştiriciliği hakkında projeksiyon eşliğinde sunular yapıldı, çiftçilerimizin gerek sahada gerekse pazarda karşılaştıkları sorunlara çözümler arandı.

