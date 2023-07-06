Çift terapisi İstanbul (https://www.medyland.com/cift-terapisi/istanbul) ilimizde çok büyük ilgi görmekte olup son derece önemli bir süreçtir. Aynı şekilde çocuk psikiyatrisi İstanbul (https://www.medyland.com/cocuk-psikiyatrisi/istanbul) ve diğer illerimizde 0 ila 18 yaş aralığındaki çocukların ve ergenlerin ruh sağlığına katkısı nedeniyle popülerdir. Online bir randevu platformu olan Medyland üzerinden siz de psikiyatri ve diğer alanlarda ihtiyacınız olan hekimlere ulaşabilir, randevu alma işleminizi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Aile, evlilik ve genel olarak tüm ilişkilerin geçmişi birçok faktörden etkilenmekte olup çeşitli çatışmalar, sorunlar ya da çözümsüz zannedilen psikolojik rahatsızlıklarla karşı karşıya kalınması olasıdır. Çift terapisi bir ilişki içerisinde olan partnerlere açıktır ve ilişkiyi psikoterapi yöntemleriyle derinlemesine ele alan bir süreçtir.

Çift terapisi aslında aile danışmanlığının alt dallarından biridir. İlişkinin tarafları analiz edilecek ortaya çıkan durum hakkında bir değerlendirme yapma imkanı verir. Böylece çiftlerin yaşadığı sorunlarda ya da önemli yaşam geçişlerinde karşı karşıya kaldıkları duygudurumları tespit edilebilir. Bunun sonucunda sağlıklı bir ruh haline kavuşmalarını sağlayacak yolu açar.

Çift Terapisinin Amacı Nedir?

Çift terapisinin en önemli amacı; eşler arasındaki çatışmaların azaltılması, çözülmesi ve aynı zamanda çiftler arasındaki etkileşim sisteminin dengesini değiştirmeye çalışmaktır. Çift terapisti çiftleri ve bireyleri etkileyen ilişkinin içindeki zor ve farklı konuları fark ederek üzerinde düşünülmesini sağlar. Bağlılık, öfke kontrol bozukluğu, evlilik dışı ilişkiler, boşanma ve ayrılıklar, aile içi fiziksel ya da duygusal şiddet, kıskançlık, güvensizlik, cinsel sorunlar, zayıf iletişim gibi çeşitli durumlarla başa çıkarılamadığında nitelikli bir çift terapistinden yardım alınmalıdır.

Çiftlerin birbirinden beklentisi, farklı kişilik özellikleri nedeniyle doğal olarak farklı farklı olur. İlişkinin devamlılığını sağlayan ise tarafların psikolojik ve fiziksel şiddet söz konusu olmadan birbiriyle tartışabilmesidir. Pek çok kişi gerçek anlamda tartışmanın nasıl bir şey olduğunu bilmediğinden sağlıklı bir iletişim içerisinde olsalar dahi çift terapisine gereksinim duyabilirler.

Aile ve ilişkiler söz konusu olduğunda birçok kişi kendini açmak istemez. Diğer yandan aile ve ilişki, iletişim içerdiğinden ve her iletişim ortamı psiko-sosyal durum üzerinde etkili olduğundan rahatsızlık düzeyinin zaman içerisinde artması olasıdır. Bu aynı durum romantik ilişkilerde de geçerlidir. Çiftin yalnızca biri ya da her ikisi ilişkinin gidişatını baltalayacak durumlar ortaya koyabilirler. Bu noktada çift terapisi çok önemli bir hal alır. Çift terapisi kapsamında; tekrarlanan çatışmaların nedenleri, psiko-sosyal ruh hali, dış faktörlerin etkileri, iletişimin genel seyri ve yaşama deneyimlerine birlikte hazırlanma sürecini öğrenmek mümkündür.

İlişkiyi olumsuz yönde etkileyen ya da ilgilendiren konu başlıkları arasında ilk sırada, önemli yaşam deneyimlerinde ne yapılacağının bilinememesi gelir. Evliliğe hazırlanılması, çocuk sahibi olmak istenmesi ya da taraflardan birinin kendini bu duruma hazır hissetmemesi bu tür durumlara verilebilecek örneklerdendir. Çift terapisi bireyleri kendilerinin dahi farkında olmadığı durumları ortaya çıkarmaya hazırlar. Bazı durumlarda taraflardan biri diğerine terapi sırasında açılmak isteyebilir. Bazı durumlarda ise kişinin ilişki içerisinde tekrarlanan korkularla karşı karşıya kaldığı görülür. Çift terapisi ilişki içerisinde tarafların yorulmasına neden olan tüm etkenlerin farklında olmaya ve farkındalıkla çözümü bulmaya katkıda bulunur.

Çift terapisinin sunduğu danışmanlık hizmetleri arasında; ilişkide uyum ve iletişim sorunları, taraflardan birinin ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalması ve birlikte nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin bilinmemesi, çocuk sahibi olma planlarından kaynaklanan stres ve korku, aile bireylerindeki psiko sosyal ve kronik rahatsızlıkların etkileri, dış faktörlerin ilişkiye etki etmesi, ebeveynlik becerilerinin edinilmesi, sağlıklı bir ayrılık ve boşanma süreci geçirilmesi, ilişkideki beklenti ve rollerin belirsizliği sayılabilir.

Pek çok kişi bu sorunların ve sıkıntıların çözümleri için çift terapisinin gerekli olmadığını düşünse de süreç her zaman bu şekilde ilerlemeyebilir. Çift terapisine ihtiyaç duyulmadan çözüm yollarını keşfetmek mümkündür. Fakat derinleşen davranış kalıpları ile rahatsızlık yaratan psiko sosyal durumlar için çift terapisinden faydalanmak gerekir.

Ruh sağlığının iyi olması, bireyden topluma sirayet eden bir durumun temelidir. Bir ilişki yaşayan kişiler bu ilişkiyi sağlıklı bir şekilde sürdürmek ya da sonlandırmak isteyebilirler. Çift terapisi aile üyelerinin ya da ilişki içerisindeki bireylerin kendini daha iyi hissetmesine ön ayak olmayı amaçlar. Çift terapisi hizmeti alma yoluyla ilişkilerde olumlu yönde değişim ve gelişim sağlamak mümkündür. Böylece ilişkinin temel gidişatını kavramak ve zorlu süreçlerde nasıl davranacağını öğrenmek mümkündür.

Çift terapisi sayesinde iletişimsizlikten kaynaklanan sorunların asıl kökeni öğrenilebilir ve ilgili sorunun nasıl çözüleceği belirlenebilir. Dış kaynaklı müdahalelerin farkında olarak ilişkinin nasıl etkilendiğini öğrenmek mümkündür. Bir döngü içine hapsolmuş evliliğin nasıl değişmesi gerektiğini kavramak için çift terapisinden faydalanılabilir. Ayrıca bireyler hem kendilerinin hem partnerlerinin süreç içerisindeki genel duygudurumları hakkında bilgi sahibi olurlar. İlişkilerindeki veya evliliklerindeki yaşam deneyimlerine nasıl hazırlanabileceklerini öğrenme imkanı elde ederler. Hatta ayrılma ve boşanma sürecinde karşılıklı anlaşmanın nasıl sağlanabileceği ve sağlıklı iletişimin nasıl kurulabileceği hakkında bilgi edinirler.