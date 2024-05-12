'Anneler Günü' hazırlıkların yanı sıra yoğunluk yaşandığını aktaran dile getiren çiçekçilerde Yalçın Çoban, "Anneler Günü" hazırlıkları bir hafta on gün önceden başlamıştık. Anneler Gününde vatandaşlarımıza tüm gün hizmet veriyoruz. Adrese teslim olarak bir sorun olmadan hizmet veriyoruz. Ürün olarak daha çok kırmızı gül, orkide, antoryum, karışık mevsim buketleri, saksı çiçekleri, yapay teraryumlar, mini bahçeler, cam içerisinde bulunan teraryumlar dekoratif farklı ürünlerde var. Şuanda talep edilen en çok yoğun olarak tutulan çiçeklerimiz rağbet görüyor. Kimisi saksı bitkileri, kimisi buket, kimisi dekoratif ürünler tercih ediyorlar. Fiyatlar yapılan bukete, çiçeğe göre değişebiliyor. Buradan sizler aracılığıyla tüm annelerin, Anneler Günü’nü kutluyorum. 6 Şubat'ta hayatını kaybeden bütün annelerimizi de rahmetle anıyoruz"ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA