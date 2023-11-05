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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganı ile bugün Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel’in yarışına sahne olan kurultayda genel başkan ikinci turda belli oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun divan başkanlığını yaptığı kurultayda, 1367 delege, 23 sandıkta genel başkanı seçmek için oy kullandı.

Kurultay’ın ilk turunda Özgür Özel’in 682 ve Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy alması sonrası, salt çoğunluk olan 684 sayısına iki aday da ulaşamayınca seçim ikinci tura kaldı. 18 oyun geçersiz sayıldığı ilk tur oylamasında, 2 delege de oy kullanmadı. Gece yarısı saat 12.30’da başlayan ikinci tur oylama, saat 02.30’da sona ererken adaylardan Özgür Özel 811 oy ve Kemal Kılıçdaroğlu ise 534 oy aldı. CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu.

CHP’nin yeni parti yönetimi ise bugün yapılacak seçimler sonucunda belirlenecek.

Kaynak : PHA