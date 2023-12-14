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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Yücel, Parti Meclisi'nde bazı adayların belirlendiğini açıkalarken, 6 il merkezi ile birlikte toplam 227 seçim bölgesinde PM toplantısında belirlendiğini söyledi.

Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Deniz Yücel, basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/qNIw1D8EUP— CHP ???????? (@herkesicinCHP) December 14, 2023

4 büyükşehirden 2'sinin zaten ilan edildiğini anımsatan Deniz Yücel, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız; İstanbul’u AKP’nin talancı belediyecilik anlayışından kurtaran ve halkçı belediyecilik anlayışıyla tanıştıran, Sayın Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ise Ankara’yı parsel parsel satanlardan kurtaran, Ankara’yı sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştıran Sayın Mansur Yavaş" dedi.

Bursa ve Balıkesir illerinde de daha önce partinin ve örgütün üzerinde mutabakata vardığı, ayrıca anketlerde de kazandığını gördüğümüz isimlerin Parti Meclisi'nin kararıyla adaylaştığını kaydeden Deniz Yücel, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Bozbey. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız ise Sayın Ahmet Akın" ifadelerini kullandı.

Yücel, 23 seçim çevresinde örgüt denetimde ön seçim kararı alındığını, 58 seçim çevresinde örgüt denetimde seçim yapma yetkisi verildiğini kaydetti.

İşte CHP'nin belli olan 227 belediye başkan adayının tam listesi: