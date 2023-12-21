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CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre, Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde açıklanan 2 ilçe ve 3 belde belediye başkan adayından sonra şimdi de 3 ilçe ve 4 belde belediye başkan adayı daha belli oldu.

Buna göre ilçelerde; CHP Besni belediye başkan adayı Vakkas Açar,CHP Gölbaşı belediye başkan adayı İskender Yıldırım, CHP Tut belediye başkan adayı Muttalip Gültekin oldu. Beldelerde ise; CHP Şambayat belediye başkan adayı Nejdet Arıcı, CHP Yaylakonak belediye başkan adayı Abuzer Aydın, CHP Harmanlı belediye başkan adayı Ahmet Değirmenci ve CHP Pınarbaşı belediye başkan adayı da Mahmut Alan oldu.

Kaynak : PHA