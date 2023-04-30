Değişimin kadınla başlayacağını belirten CHP'li Fatma Ulubey, "Depremin ilk gününden itibaren halkın içindeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Acılarımız da, yaralarımız da bir. Yaraları birlikte saracağız, birlikte iyileşeceğiz. Onca yaşanmış acılara rağmen, bir nergiz kadar narin güzel insanlarla buluşuyoruz. Değişim kadınlarla başlar. "dedi.

Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlerin ruh sağlığına odaklanılması gerektiğini ve barında desteği olduğunu söyleyen Ulubey,"Yetkililere sesleniyorum, Deprem bölgesinde göreve başlayan ve kendilerinden fedakarlık beklenilen Öğretmenlerin ruh sağlığından haberiniz var mı?

Kıymetli Öğretmenlerimizin hem kendilerine hem de ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza sağlıklı ve daha faydalı eğitim - Öğretim verebilmeleri için acil barınma desteği, maddi yardım desteği, ruh sağlıklarını koruyacak psikolojik destek çalışmalarının yapılmasını acilen öneriyorum. Depremde ailesini kaybeden, içinde bulunduğu ruh haliyle hayatına son veren eğitimciler var. Bu konuda çok hassas bir çalışma yürütülmelidir." Şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA