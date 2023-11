Tahmini Okuma Süresi: dakika

"Adıyamanlılar doktor ataması bekliyor"

Seçim bölgesi Adıyaman’ın bazı hastanelerindeki doktor ihtiyacını gündeme taşıyarak konuşmasına başlayan Tutdere, Besni ilçemizdeki hastanede kadın doğum uzmanı yok, göz doktoru yok. Gölbaşı Hastanemizde cildiye, psikiyatri, ortopedi uzmanı eksik. Şehir Merkezindeki 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanemizde bazı polikliniklerde hiç doktor yok, bazılarında eksik. Plastik cerrahi yok, dermatoloji yok, medikal onkoloji yok, göz hastalıkları, çocuk psikiyatrisi, kadın doğum hastalıkları branşlarında doktor eksikliği var. Bütün Adıyamanlılar, depremzedeler bu eksik branştaki doktorların bir an evvel atanmalarını bekliyorlar, biz de hemşehrilerimiz adına Bakan olarak sizlerden bunu talep ediyoruz” dedi.

"Sağlıkla ilgili derdimiz birdi bin oldu"

6 Şubat depremlerinden sonra sağlık alanındaki sorunların çoğaldığına dikkat çeken Tutdere, "Adıyaman'da deprem öncesi sağlıkla ilgili dertlerimiz birdi, depremden sonra bin oldu, çok sayıda sorun var. Özellikle Adıyaman'ın şehir içme suyla ilgili bir türlü açıklama yapılamıyor. Biz Adıyaman'daki Belediye Başkanlığına veya halk sağlığına sorduğumuzda "Bakan açıklayacak." diyorlar. Bir türlü açıklama yapılmıyor. Adıyaman'daki şehir şebekesinin içme suyunun içilip içilemediği konusunda bir muamma var. Vatandaş da merak ediyor. Bu su içiliyorsa neden bir açıklama yapılmıyor? Eğer içilmiyorsa yine kamuoyuna niye doyurucu bir açıklama yapılmıyor? Çünkü takip ediyoruz, analizler yapılıyor on beş güne bir, ayda bir Diyarbakır'dan Gaziantep'ten analizler de geliyor, ama bir açıklama yapılmadı. Biz sizden bir açıklama bekliyoruz. Sorun varsa sorunu söyleyin, değilse de vatandaş suyu içsin çünkü gerçekten bu konuda büyük bir problem var” ifadelerini kullandı.

"Asbest konusunu söylemekten boğazımız patladı"

Asbest konusuna vurgu yapan Tutdere, “Söylemekten gerçekten boğazımız patladı. Ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarından ve inşaat atıklarının ayrıştırılmasından dolayı sahaya çok yüksek oranda asbest yayılıyor. Sayın Bakan, yani bölgede şu anda yaşayan bütün yurttaşlar hem Adıyaman'da hem tüm deprem illerinde ciddi bir asbest tehlikesiyle karşı karşıyalar. Bu konuda siz Bakanlık olarak bir çalışma yaptınız mı bilmiyorum ama Türk Tabipleri Birliği ve Temiz Hava Hakkı Platformu bir rapor hazırladı. Bu raporda Adıyaman'dan, Elbistan'dan, Maraş Merkezden alınan numunelerde asbest olduğu tespit edildi. Dolayısıyla, önümüzdeki yıllarda bölgeyi büyük bir kanser riski bekliyor. Şimdiden, iş işten geçmeden Bakanlığınızın da bu işe el atmasını bekliyoruz. Çünkü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve müteahhitler işe sadece rant gözüyle bakıyorlar, halk sağlığını hiç dikkate almıyorlar, kurallara uymuyorlar. Bu konuda gerekirse Bakanlığınızın bölgeye müfettiş göndermesini, oradan raporlama veya tahliller yapmasını bekliyoruz. Çünkü vatandaşımız bu konuda kaygılı. Bakanlığınızdan bu konuda bir açıklama bekliyoruz” dedi.

"ASM’ler acilen yenilenmeli, Diş Fakültesine hassasiyet gösterilmeli"

Deprem sonrası meydana gelen hasarları Sağlık Bakanı’na ileterek çalışma beklediklerini ifade eden Tutdere’nin, “Adıyaman'da ASM'lerin bir kısmı depremden dolayı ağır hasar aldı, yıkılanlar oldu. ASM'lerin yapılması noktasında işleri hızlandırmanızı bekliyoruz. Mesela, Adıyaman Bahçelievler çok büyük bir bölge, büyük bir mahalle. Şu anda ASM'miz yok ve bu konuda vatandaş bir çalışma bekliyor. Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi de ağır hasarlı ve şu anda fakülte açık olmadığı için hocaların hepsi terk etti, neredeyse bölüm kapanmak üzere. Bu konuda da sizden gerçekten bir duyarlılık bekliyoruz. Çünkü bu diş hekimliği fakültesinin kurulması için sizler de çok emek verdiniz, belli bir aşamaya gelmişti” Sözlerine Bakan Koca tarafından kapatmıyoruz yanıtı verilince Tutdere “Siz kapatmıyorsunuz da doktor kalmayınca kendiliğinden kapanacak Sayın Bakanım, onun için biraz hassasiyet göstermenizi bekliyoruz” şeklinde karşılık verdi.

"Koşulları iyileştirmezseniz bölgede doktor tutamazsınız"

Deprem bölgesine atanan uzman doktorlara avantaj yaratılmasının önemini vurgulayan Tutdere, “Siz deprem bölgelerine uzman doktorları atıyorsunuz. Tabii barınma sorunu, fiziki koşulların yetersizliğinden dolayı doktorlar oraları hemen terk ediyorlar. Bizim önerimiz: Özellikle bölgede, deprem illerinde hizmet veren sağlık personelinin, doktorların ücretler anlamında desteklenmesidir. Gerekirse hizmet puanının 2 katıyla çarpılarak avantajlı bir durum yaratmanız gerekir. Bunu yapmazsanız bölgede doktor tutamazsınız. Bu işin doğasında var çünkü zor koşullarda hiç kimse çalışmak istemiyor ve orayı terk ediyorlar. Bu konuda Bakanlığınızdan bir çalışma yapılmasını bekliyoruz” dedi.

"Deprem bölgesindeki aile hekimlerinin sorunları çözülmelidir"

Aile hekimlerinin sorunlarına değinerek çözüm talep eden Tutdere, “Aile hekimlerinin sorunları var. Aile hekimlerinin Türkiye genelinde, özellikle deprem bölgelerinde de ciddi sorunlar var. İzin konusunda problemleri var. On bir ay çalışıp bir ay izne ayrılıyorlar. O bir ayda da kendi meslektaşına vekâleten bırakabiliyorlar. Bir ay içerisinde aile hekimi hem kendi hastasına bakıyor hem de arkadaşının hastasına bakmak zorunda kalıyor, bu da ayrı bir yük getiriyor. Bunun dışında, deprem illerinde bir de şöyle bir sorun var: Aile hekimlerinin mesela kendi mahallelerindeki nüfusun büyük bir kısmı terk etti. Nüfusta ciddi düşüşler olan mahalleler var. Dolayısıyla, buradaki aile hekimleri de ücret anlamında çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Siz bunu uzattınız, bir yıllık süre de dolmak üzere. Deprem nedeniyle nüfusunun büyük bir kısmını kaybeden aile hekimlerinin bu sürelerinin uzatılmasını da bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Ortalık ana baba günü, hastane inşaatının bir an evvel tamamlanması gerekiyor"

Sağlıkçıların deprem sonrasında büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyleyerek Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin ne zaman bitirileceğini soran Tutdere, “Deprem sonrasında gerçekten sağlık çalışanlarımız çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Türkiye'nin dört bir tarafından gönüllüler geldi, sağlık alanında hekimler geldi, diş hekimleri geldi, eczacılar geldi; olağanüstü işler yaptılar. Hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum, büyük bir dayanışma örneği gösterdikleri için. Ayrıca Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi var, inşaatı devam ediyor ama bir türlü bitirilemedi. Şu anda Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi de 400 Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veriyor. Dolayısıyla ortalık ana baba günü. Bu hastanemiz bir an evvel açılırsa çok memnun oluruz. İnşallah açılışı da birlikte yaparız” şeklinde konuştu.

Milletvekili Tutdere ayrıca Sağlık Bakan’ı Fahrettin Koca’dan"Deprem illerinde asbest konusunda bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalar Bakanlığınızca yapılmış mıdır, yapılmadıysa bugüne kadar neden yapılmamıştır? Bakanlığınızca deprem bölgesinde asbest ölçüm çalışmaları yapıldıysa sonuçlar ne şekildedir, illere göre ayrı ayrı belirtebilir misiniz? Tespit edilen asbest miktarı ne kadardır, türleri nelerdir? Deprem bölgesindeki varlığı bilimsel çalışmalarla ispatlanan asbest tehlikesinden bölgedeki vatandaşlarımızı korumak için ne tür çalışmalar yapacaksınız? Bir de Sayın Bakan, bu SMA hastalarıyla ilgili yeni bir çalışma yapacak mısınız?” sorularına cevap isteyerek “SMA hastalarının tedavi ücretlerinin karşılanması konusunda vatandaşlarımız sizlerden çalışma bekliyor" dedi.

Kaynak : PHA