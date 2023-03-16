"5 milletvekiliyle temsil edilen, 700 bin nüfuslu şehir depremde unutuldu"

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Milletvekili Tutdere, “Büyük bir felaket yaşadık, büyük bir yıkım yaşadık. Bu felaketle ilgili, bu yıkımla ilgili tarihe not düşmek adına yaşadıklarımızı burada ifade etmek istiyorum. Benim amacım kesinlikle siyasi bir polemik içine girmek değil ama yaşadıklarımızın da bu milletin bilmesi lazım. Yaşadığımız depremde Türkiye Büyük Millet Meclisinde 5 milletvekiliyle temsil edilen 700 bin nüfuslu bir şehir unutuldu. Nasıl mı? İçişleri Bakanlığı ile AFAD'ın hemen deprem sonrası yapmış olduğu iç yazışmasında şehirler tek tek sayılıyor, Adıyaman yok. Ulaştırma Bakanlığı deprem sonrası hava araçları görevlendirme yazısını çıkarıyor, illeri tek tek sayıyor, Adıyaman yok.” ifadelerini kullandı.

"Liyakatsiz kadroların, niteliksiz insanların basiretsizliği yüzünden Adıyaman'da insanlar 2 kere öldü"

‘Adıyaman'ı unutanları siz nasıl bir muameleyle ödüllendireceksiniz?’ ifadeleriyle iktidara yüklenen Milletvekili Tutdere, “Hükûmet de AFAD'da Adıyaman'ı unuttu yani Adıyaman 2 kere yıkıldı, Adıyaman'da insanlar 2 kere öldü. Bir kere art arda gelen depremlerde, bir kere de de bu liyakatsiz kadroların, bu yazışmaları yapan niteliksiz insanların basiretsizliği yüzünden öldü. Bu yazışmalar, bu unutkanlık neye mal oldu biliyor musunuz? Bu unutkanlık enkaz altında inleyen binlerce insanın ağlayarak ölmesine sebep oldu. Eğer bu iş doğru koordine edilseydi, Adıyaman'ın da bu depremden etkilendiği gerçeği doğru bir şekilde koordine edilseydi belki de vefat eden binlerce insanımız bugün aramızda olacaktı ama yoklar. Peki, soruyorum size: Bu ihmali yapanlar, bu cinayeti işleyenler hakkında Hükûmet olarak siz ne yaptınız? Bütün Adıyamanlılar bunu soruyor, siz ne yaptınız? Adıyaman'ı unutanları siz nasıl bir muameleyle ödüllendireceksiniz?” dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti hükûmeti vatandaşına 2 metre kefeni dahi veremedi"

Deprem sonrasında bölgede yaşadıklarını TBMM Genel Kurulu’nda anlatan Milletvekili Tutdere, “ ‘Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir.’ dedik ‘Kurumlarımız var.’ dedik, vatandaş ‘Başıma bir şey gelirse devlet gelir.’ dedi ama devlet yoktu; AFAD'ınız yoktu, Kızılay’ınız yoktu. Üç gün boyunca insanlar enkazlarının başında, cenazelerinin başında kaderleriyle baş başa kaldı aç, susuz bırakıldı, enkaz altında binlerce insan donarak öldü; görüntüleri var, fotoğrafları var, kimse bu gerçekleri inkâr edemez. Enkaz altından kendi yakınlarını çıkaran insanlar, motosiklet römorklarında, araba bagajlarında cansız bedenleri taşıyıp battaniyelere sararak gömdüler, elbiseleriyle gömdüler. Toplu mezarlar açıldı, toplu definler yapıldı. İnsanlar yakınlarının ardından bir Fatiha bile okuyamadılar, hiçbir dinî vecibelerini yerine getiremediler. Bir ceset torbası veremediniz üç gün boyunca, Türkiye Cumhuriyeti hükûmeti vatandaşına 2 metre kefen veremedi. Ben bir milletvekili olarak insanların o çaresizliği karşısında gerçekten utandım; Türkiye'yi yönetenler de utanmalı, hepimiz utanmalıyız bu tablodan, insanlarımıza sahip çıkamadığımız için, arama kurtarmayı, ekipmanı, araç gereci zamanında götüremediğimiz için.” dedi.

"Depremin üzerinden 37 gün geçti vatandaşa hâlâ bir çadır veremedik"

Deprem sonrasında vatandaşın AFAD’ı yanlarında göremediğine değinen Milletvekili Tutdere, “Bu ülkenin AFAD'ı var. 2023 bütçesini burada konuşurken İçişleri Bakanı açıkladı: "81 bin çadırımız var, battaniyemiz var; arama kurtarma personel sayımızı yüzde 44 artırdık, şunu yaptık, bunu yaptık." Arkadaşlar, aradan otuz yedi gün geçmiş, vatandaşa hâlâ bir çadır veremedik ya! Peki, nerede bu depodaki çadırlar? Vatandaş soruyor, ben de soruyorum size: Bu çadırlar nerede? Almış olduğunuz arama kurtarma ekipleri neredeydi? Bu zor zamanda vatandaşın yanında değillerse ne zaman olacaklar?” ifadeleriyle iktidarın tutumunu eleştirdi.

"İnsanlar enkazları tırnaklarıyla kazıya kazıya cenazelerini çıkardı"

Deprem sonrasında yaşanan ihmaller zincirini TBMM Genel Kurulu’nda dile getiren Milletvekili Tutdere, “Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi şehir merkezinin içindeki hükûmet binasının 5'inci katına taşıdılar düşünebiliyor musunuz? Ardı ardına kent sallanıyor, koordinasyon merkezi şehirde en büyük yıkımının olduğu Atatürk Bulvarı'ndaki hükûmet binasında. Peki, bunu bile beceremeyen AFAD vatandaşı nasıl enkazdan kurtaracak? Oturup bunları düşünmemiz lazım, birbirimize hamaset yapmaya gerek yok. Ama bu ülkenin bir gerçekliği var. Türkiye’de arama- kurtarma, ekipman, araç- gereç eksikliği var. Adıyaman'da, insanlar enkazların başında bir demir makası, bir balyoz bulamadı. İnsanlar enkazları tırnaklarıyla kazıya kazıya cenazelerini çıkardılar. İnsanlar cenazelerini kendi bireysel güçleriyle çıkarmak zorunda kaldılar, bu böyle olmamalıydı.” dedi.

"İhmali olanlar hesap verecekse herkesin hesap vermesi gerekiyor"

Cumhurbaşkanı ve Bakanlar dâhil ihmali bulunan herkesin hesap vermesi gerektiğinin altını çizen CHP’li Tutdere, “Cumhurbaşkanı Adıyaman’a geldi, şu itirafı yaptı: "Geç başladık, helallik istiyoruz." dedi. İçişleri Bakanı geldi, Valiyi sıkıştırdı, Valinin istifasını aldı. Milletin Meclisinden bir kez daha söylüyoruz: Sadece Adıyaman Valisini, bir bürokratı, günah keçisi olarak seçemezsiniz; onun da ihmali var, Bakanın da ihmali var, Cumhurbaşkanının da ihmali var. Eğer ihmali bulunanlar hesap verecekse hepsinin hesap vermesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA