“KYK yurtlarında barınan depremzedelere baskı yapılıyor”

KYK yurtlarından çıkmaları için baskıya uğradıklarını söyleyen depremzedelerin taleplerini TBMM’ye taşıyan Tutdere, “6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve büyük yıkımlarla on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan şiddetli depremler sonrası evleri yıkılan, ağır veya orta hasar alan vatandaşlarımız KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir. Ancak bugün gelinen noktada deprem nedeniyle yaşadığı şehri terk etmek zorunda kalan ve KYK yurtlarına sığınan depremzedelerin yurtları boşaltması istenmekte, bu konuda depremzedelere büyük baskılar yapılmaktadır” dedi.

“Ya siz çıkın ya biz icra yoluyla çıkartırız”

Maddi ve manevi kayıplar yaşayan depremzedelerin mağduriyetlerinin katlanacağını söyleyen Tutdere, “KYK yurtlarında barınan depremzede vatandaşlarımıza daha önce konteynere yerleştirilmeleri sağlandığında yurtları boşaltacakları yönünde bilgi verilmişken bugün depremzedelerin yurtları boşaltmaları, boşaltmadıkları takdirde icra yoluyla yurtların boşaltılacağı, yemek, su ve benzer insani ihtiyaçlarının karşılanmayacağı yönünde baskı yapıldığı belirtilmektedir. Bu durum zaten yaşanan büyük deprem felaketi nedeniyle memleketini terk etmek zorunda kalan, düzeni bozulan, maddi manevi büyük kayıplar yaşayan depremzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin katlanmasına sebebiyet verecektir.” ifadelerini kullandı.

“Barınacak yeri olmayan depremzedeler sokağa mı atılacak?”

Halihazırda deprem bölgelerinde olan ve yeteri kadar konteyner olmadığı için çadırlarda veya akrabalarının evlerinde barınmaya çalışan depremzedeler olduğunu söyleyen Tutdere “KYK yurtlarından çıkarılan depremzedelerin akıbeti ne olacaktır? Bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa bir çalışma yapılmış mıdır? Yoksa depremzedeler yurtlardan çıkartılarak sokağa mı atılacaktır?” sorularını yöneltti.

TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesiyle KYK yurtlarında barınan depremzedelerin sorunlarını gündeme taşıyan Tutdere ayrıca, Bakanlığın yurtların boşaltılmasına ilişkin bir kararı olup olmadığını, depremzedelerin kendi rızalarıyla yurtları boşaltmamaları halinde icra yoluyla yurtlardan çıkartılacaklarına ve yemek, su gibi temel insani ihtiyaçlarının karşılanmayacağına ilişkin tehdit edilip edilmediği hususları ile depremzedelere kötü muamelede bulunan kamu görevlileri hakkında idari ve adli soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı hususlarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a sordu.



Kaynak : PHA