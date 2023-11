Tahmini Okuma Süresi: dakika

CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak depremzedelerin mağduriyetini dile getirdi. Tutdere, “Kış yaklaşıyor, vatandaşlarımız dışarıda, mağdur. Bir an evvel bu konuda ne yapacaksanız yapın, vatandaşlarımızı kalıcı konutlara yerleştirin” dedi.

“Depremzedeler endişeli”

Depremzedelerin kalıcı konutlar konusunda endişeli olduklarını kaydeden CHP’li Tutdere, “Deprem bölgelerinde kalıcı konut bekleyen depremzedeler endişeli bir şekilde bekliyorlar. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de hükûmet sözcüleri defalarca ulusal ve yerel basına yansıyan açıklamalarında 29 Ekim’den itibaren depremzedelere kalıcı konutlarını teslim edeceklerine dair açıklamalarda bulunmuşlardı. 29 Ekim geçti, seçim bölgem olan Adıyaman başta olmak üzere Hatay'da, Malatya'da, Maraş'ta kalıcı konutların teslimatı yapılamadı.” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızı kalıcı konutlara yerleştirin”

İşlerin yavaş gittiğini vurgulayan Tutdere, “Kalıcı konutlar konusunda işler yavaş gidiyor. Buradan hükûmeti ve Cumhurbaşkanlığını tekrar göreve davet ediyorum, verdikleri sözleri hatırlatıyorum. Kış yaklaşıyor, vatandaşlarımız dışarıda, mağdur. Bir an evvel bu konuda ne yapacaksanız yapın, vatandaşlarımızı kalıcı konutlara yerleştirin” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kış kapıda, depremzede dışarıda vatandaşlarımızın vaat edilen konutlara bir an evvel yerleştirilmesi için TBMM’de hükümete verdiği sözleri hatırlattım."



