İlk olarak 2018 yılında yapılan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman milletvekili seçilen, başarılı çalışmalarıyla adından sık sık söz ettirerek Adıyamanlıların büyük beğenisini kazanan ve her kesimden takdir toplayan Tutdere 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen seçimlerde yeniden seçilerek 28. Dönemde de Adıyaman milletvekili oldu.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 28. Dönemin başlamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “28. Dönem Adıyaman Milletvekili olarak TBMM'de görevimize başladık! Adıyaman'ımız ve ülkemiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İletişim için aşağıdaki telefon numaralarından bana ve çalışma arkadaşlarıma kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şahsi Cep:05324516445, Danışman Cep:05323640171, Makam Tel:03124205510-11"dedi.

Kaynak : PHA