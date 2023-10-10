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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın sürdüğünü anımsatarak, ABD arkasında olmaya devam ettikçe İsrail'in saldırganlığının sürdüğünü kaydetti.

"Dünya barışı için bir numaralı tehlikenin Amerika olduğunu" belirten Milletvekili Sarıgül, "Dünyanın neresinde bir darbe varsa, dünyanın neresinde bir iç savaş varsa, dünyanın neresinde iki ülke savaşıyorsa, arkasında veya içinde mutlaka Amerika vardır. Çünkü Amerika kaos ister, kargaşa ister, çözümsüzlük ister. ABD dizginlenmeden dünyaya huzur gelmez. Ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıgül, bölgedeki çatışmaya ilişkin, "Filistin halkının hakları korunmadan, İsrail işgal ettiği yerlerden çekilmeden, Filistin Devleti kurulmadan kalıcı bir barışı sağlamak mümkün değil" dedi.

Sarıgül, çatışmaya yönelik Dışişleri Bakanlığının maceradan uzak, olumlu açıklamalarının da Türkiye için son derece değerli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, emeklilere verilecek 5 bin liralık ödemenin de yetersiz olduğunu savunan Sarıgül, bu rakamın en az asgari ücret tutarında olması, ayrıca en düşük emekli maaşının da asgari ücrete eşitlenmesi gerektiğini belirtti.