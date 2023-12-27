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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, son dönemde siber dolandırıcıların, milyonlarca kişinin e-devlet üzerindeki bilgilerini sadece 200 lira karşılığında isteyene verdiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu uyaran CHP'li Karasu, zaman yitirmeden önlem alınmasını istedi.

Meclis görüşmelerinde e-devlet’teki kişisel verilerin telegram üzerinden satışını gündeme getiren Karasu, “Vatandaşların e-devlet bilgileri, T.C. kimlik no, telefon, adres, tapu bilgileri gibi çok özel kişisel verileri, kolaylıkla art niyetli kişilerin eline geçebiliyor” dedi.

“200 LİRAYA SATILIYOR”

Siber dolandırıcıların pervazsızca kişisel bilgilere erişebildiğini ama hükümetin sadece izlediğini dile getiren Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu uyardı.

“e-Devlet'teki milyonlarca vatandaşımızın kişisel verileritelefon uygulamaları üzerinden satılıyor. Bu bir iddia değil gerçek! Dolandırıcılar bunu fütursuzca yapıyor!” diyen Milletvekili Karasu,

“Telegram’da 200 lirayı ödeyen bir kişi, istediği her kişinin devlet sisteminde kayıt altında tutulan, yani e-Devlet, e-Nabız üzerindeki kişisel verilerine rahatça ulaşabiliyor. Soy ağacı, adres, GSM numarası, sağlık verileri, araç plakası gibi özel bilgilerine erişebiliyor. Kötü niyetli birinin elinde, hepiniz her türlü hırsızlık, kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık suçundan mağdur olabilirsiniz. Rahatlıkla adınız kullanarak bankacılık suçları da işlenebilir” diye konuştu.

“Böyle bir şey olmaz.” diyorsanız Sayın Bakan, isterseniz sizin bilgilerinize de öğrenebilirim” diyerek, görüşmeleri takip eden TBMM Genel Kurulu’nda olan Bakan Uraloğlu’nun da dikkatini çeken ve bir an önce önlem almaya çağıran Karasu, “Daha önce devletin kozmik odalarına teröristleri soktunuz, sonra helallik istediniz. Şimdi de bu korkunç durumu sadece izlemekle yetiniyorsunuz. Uyumayın! Bu aymazlığın hesabını sorun Sayın Bakan” diye konuştu.