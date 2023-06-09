Güney ve doğu sınırından kim olduğu, ne için geldiği, ne taşıdığı belli olmayan binlerce insanın kaçak yollarla giriş yaptığını, batı sınırından ise yetişmiş, eğitimli, vatana, millete faydalı olabilecek Türk gençlerinin başka ülkelere gittiğini savunan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bir yerden ne olduğunu bilmediğimiz insanlar giriyor, bir yerden ne olduğunu bildiğimiz evlatlarımız gidiyor." diye konuştu.

Türk vatandaşlarının yurt dışına çıkışta vize sorunuyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Akdoğan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına mülteci muamelesi yapılmasını istemediklerini ve buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Akdoğan, geri kabul anlaşmasının üzerinden 9 yıl geçtiğini ve vizesiz Avrupa'nın hayal olduğunu öne sürerek, "Uzaya gitmeyi vadeden bir iktidar maalesef vatandaşını Avrupa'ya gönderememektedir." dedi.