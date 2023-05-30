Teşekkür mesajı yayımlayan CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Emine Köseler,"Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde hiç kimsenin onurunu kırmadan hiç kimsenin yoksulluğunu kullanmadan hiç kimseye iftira atmadan karşılık bekleyerek maddi yardımda bulunmayarak herkesin yüzünün güleceği bir ülke temennisi ile yola çıktık süreçte insan ayrımı yapmadan insan onurunu ayaklar altına almadan bölge itibari ile depremde kaybettiklerimiz canlarımıza saygısızlık etmeden kimseyi din ve millet ayrıştırmadan karalamadan kadınların hayata kazandırılmasında hiçbir çocuğun aç yatağa girmemesi için çiftçinin toprağa küsmemesi için emekçinin emeğini alınteri kurumadan alması için gençlerin yaşayabileceği ve hayata bağlı kalabileceği yaşlılarımızın ve emeklilerimizin huzur içinde yaşayabileceği özellikle çocuklarımızın güzel bir vatanda bölünmeden ayrışmadan birbirini ötelemeden herkesin yüzünün güldüğü Umutlarını yeşerdiği huzurla yaşayabileceği bir iktidarı anlatmaya çalıştık. Bu anlamda dünden bugüne Cumhuriyet Halk Partisine emek vermiş gönül vermiş seçim sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışmış adaleti sağlamaya çalışan bütün herkese emekleri için teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum. Kutlama güzeldir fakat yasımız yıkımımız tahribatımız bitmeden bağırarak çağırarak sirenle kornayla davul zurnayla silah sıkarak sanki bayrak vatan sadece birilerininmiş gibi davranarak insanları kıran bu davranışları doğru bulmuyorum" dedi.

Kaynak : PHA