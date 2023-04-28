Türkiye'yi yurt dışında en iyi temsil edecek olan partinin CHP olduğunu belirten Köse:" Ülkemizin refahı için sizlerin oyları çok önemli."dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak genel ve milletvekili seçimleri için yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oy kullanmaya başladı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ve vatandaşlara seslenen CHP'li Köse ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:" Yurt dışından oy kullanacak vatandaşlarımıza sesleniyorum. Ülkemize baharları getirmek ve Türkiye'nin en prestijli ülkelerden biri olmasını sağlamak, zedelenen imajını yeniden toparlamak, TL'nin değerini yeniden zirveye taşımak, dış politikada en iyi şekilde yönetilmek, yurt dışında yaşayan vatandaşların bizlere nefretle değil sevgiyle bakmasını sağlamak ve dünyadaki itibarımızı en yükseğe taşımak için hepinizi Halil İbrahim Soframıza davet ediyorum. Bir de size özel vaatlerimizi biliyorsunuz. Sizlerin de zor şartlar altında yaşadığınızı, sıla gurbeti çektiğinizi, ülkeniz için taşın altına elinizi koyduğunuzu biliyorum. Ülkenin düze çıkması için sorumluluğunuz var. Şimdi ülkemizi düşünme zamanı. Ülkemizin geleceği için sizlerin oyları çok önemli."dedi.



Kaynak : PHA