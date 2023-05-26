CHP İl Kadın Kolları 81 ilde ortak açıklama yaparak kadınları sandığa davet etti.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş’tan kadın seçmenlere yönelik yaptığı çağrıda, “Haklarımız korumak için haydi kadınlar, sandığa!” dedi.

CHP Bursa İl Başkanlığı binasında basın toplantısı gerçekleştiren CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş, ülkemizin tarihi bir süreçten geçtiğini belirterek, Türkiye'nin kaderinin belirlenmesine iki gün kaldığını vurguladı.

Okumuş, "28 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçim iki aday arasında değildir. Bir referandum niteliğindedir. Elbette her seçim çok önemli fakat bu seçim özellikle Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun yarısını oluşturan biz kadınlar için hayati öneme sahiptir. Bir yanda esaret diğer yanda özgürlük duruyor” dedi.