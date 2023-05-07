CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere Çelikhanlıların yoğun katılımıyla Çelikhan Merkez’de ve Pınarbaşı Beldesi’nde Millet İttifakı Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışı gerçekleştirdi, Çelikhan halkıyla bir araya geldi.

"Çelikhanlılardan değişim mesajı"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Millet İttifakı Milletvekili Adayları, Pınarbaşı Belediye Başkanı, Millet İttifakı İl ve İlçe Başkanları ile Çelikhan halkının yoğun katılımıyla gerçekleşen Çelikhan programı kapsamında Çelikhan Merkez’de ve Pınarbaşı Beldesi’nde Millet İttifakı Seçim İrtibat Bürosu açılışı gerçekleştirildi.

Gerçekleşen programların ardından Çelikhanlılarla bir araya gelen CHP heyetine Çelikhan halkı tarafından büyük bir ilgi gösterildi, Çelikhan halkı CHP heyetini bağrına basarak 14 Mayıs’ta yapılacak seçimde değişimin mesajını verdi.

"Tütüne getirilen hapis cezasını yırtıp çöpe atacağız"

Programlarda konuşan CHP Adıyaman Milletvekili ve 1.Sıra Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere, "Sözümüz söz. Adıyaman’ın tütününe ekmek parasına, alın terine sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Millet ittifakının iktidarında Çelikhanlı’nın ekmek parası, genç kızların çeyizi, öğrencilerin bursu, Mehmetçiğin harçlığı olan tütüne getirilen hapis cezasını yırtıp çöpe atacağız! Bütün halkımızı kucaklayacağız. 14 Mayıs’ta hak tanımayan, hukuk tanımayan, yıllardır bize kan kusturan bu sistemden kurtulacağız."dedi.

Kaynak : PHA