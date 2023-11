Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinin CHP'li kimliğiyle öne çıkan siyasetçisi Fatma Ulubey, yaklaşmakta olan 2024 yerel yönetim seçimi için isminin sıkça geçmesi nedeniyle açıklama yapma gereği duyduğunu ifade etti. Yerel Yönetimlerde Belediye Başkanlığı aday adaylığı veya herhangi bir göreve talip olmayacağını ifade eden Ulubey, "Gölbaşılı vatandaşlarımızın ve Adıyaman halkının yoğun teveccühüne, duydukları güvene özellikle teşekkür ediyorum." dedi.

Gazeteci, yazar ve siyasetçi Fatma Ulubey yaptığı açıklamada, "Demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin yılmaz savunucusu olan Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk’ün ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş, sosyal demokrasinin evrensel değerleri olan özgürlük, eşitlik, dayanışma, emeğin üstünlüğü, gelişimin bütünlüğü ve etkinliği ile ülkedeki tüm toplumsal kesimleri temsil etmektedir. Dün olduğu gibi bugün de partimin iktidarı için güç katmaya devam edeceğim. Ülkemizde yaşanan siyasal, sosyal ve ekonomik şartlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını kaçınılmaz kılmıştır. Bu bağlamda yerel yönetimlerde başarı sağlamamız, tüm zorlukları aşmanın anahtarı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Belediye ve benzeri yerel yönetimlerle ilgili herhangi bir göreve talip olmadığını aktaran Ulubey, hakkındaki aday adaylığı iddiaları için ise, "Bugün daha çok ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik gücüdür. Genel Merkezimizin, il, ilçe örgütlerimizin, teşkilatlarımızın emek, hak, liyakat ve adalet anlayışıyla hareket edeceğini, CHP’de siyaset yapan her arkadaşımızın partimizi iktidara taşıma inancıyla, toplumsal düşünerek, hiçbir bireysel hesap içinde olmayacağını düşünüyorum. Emeğin, emekçinin her zaman ve her koşulda yanında olacağım. Hemşerilerimin ve Adıyaman halkının yoğun teveccühüne, duydukları güvene özellikle teşekkür ediyorum. Yerel Yönetimlerde Belediye Başkanlığı aday adaylığı veya herhangi bir göreve talip değilim." dedi.

