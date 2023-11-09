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Başkan Doğan mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve Milli Mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 85. yılında şükran ve saygıyla yâd ediyoruz. Askeri yetenekleri ve üstün devlet adamlığı vasıfları ile çağının en önemli liderlerinden olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk; tarihe, insanlığa ve mazlum milletlere örnek olmuş bir önderdir. Büyük bir azim, cesaret ve kararlılık sayesinde elde ettiği zaferler ile halkını emperyalizme karşı ezdirmeyen Başkomutanımız hayatını, tam bağımsız Türkiye ve halkının özgürlük idealleri için adamıştır. O’nu tarihe iz bırakan bir komutan ve lider yapan en büyük özelliği ise halkına duyduğu sonsuz güven ve inancıdır. Atatürk’ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıklarını ve kazandırmak istediklerini doğru anlamak ve gelecek nesillere doğru aktarmak bakımından 10 Kasımların önemi büyüktür. Ancak yalnız 10 Kasımlarda değil, her daim, Atatürk’ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedefler tekrar tekrar hatırlanmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 85. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; O’nun şahsında silah arkadaşlarını ve milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum.” dedi.

Kaynak : PHA