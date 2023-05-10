"Bizim verdiğimiz mücadele demokrasi mücadelesidir"

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine günler kala CHP seçim çalışmalarındaki saldırılara ilişkin tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, "Provakasyonlar bizim güzel günlerin gelişine olan inancımızı asla azaltmaz. Demokrasiyi içine sindiremeyen, ülkemizi ve milletimizi kutuplaştırma girdabına sokmak isteyen bazı çevrelere asla fırsat vermeyeceğiz. Saldırılar bize vız gelir. Coşkun akan bir su gibiyiz, önümüzde durmaya gücünüz yetmeyecek. Bu saldırılar demokrasiye yapılan saldırılardır. Bu saldırıları gece karanlıkta gerçekleştiren korkaklar, cesareti iktidardan almaktadır. İktidar böyle hukuk devletinden uzaklaştıkça, böyle korkaklar, mafyalar, çeteler cirit atmaya başlar. Hiçbir saldırı hiçbirimize bir milim dahi geri atım attıramaz. Bizim verdiğimiz mücadele demokrasi mücadelesidir, adalet mücadelesidir. Bu kutsal mücadele için de gereken her türlü bedeli ödemeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz"dedi.

"Devletin iyi yönetilmediğini hepimiz biliyoruz"

Devlet adaletle, liyakatle, ahlakla yönetilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Buluş,"Depremin vurduğu Adıyaman'da evlatlarınız işsiz, çiftçi ektiği ürünün karşılığını alamıyor alın çiftçi alın terinin karşılığını alamıyor, mutfaklarda yangın var. Devletin iyi yönetilmediğini hepimiz biliyoruz. Devlete çöreklenenlerin devletin bütün kaynaklarını tükettiklerini biliyoruz. Çözümün anahtarı sizde. Beraber, hep birlikte çözeceğiz. Devlet adaletle, liyakatle, ahlakla yönetilir. Devlet parti değildir. Parti ayrıdır, devlet ayrıdır. Bunlar devleti, parti devleti haline getirdiler. En büyük dramı yaşayan sizsiniz. Fakir bir ailede anne çocuğunu okula gönderirken 'Acaba beslenme çantasına ne koyayım?' diye düşünür. Bu büyük bir dramdır. Sosyal devlet için de büyük bir ayıptır. Her sandıkta çalışıyoruz. Asla ve asla adaletsizliğe izin vermeyeceğiz. Biz de sabaha kadar bekleyeceğiz. Siz de bekleyin. Mücadele edeceğiz. Çalışacağız, kazanacağız."şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA