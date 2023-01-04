Adıyaman Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçek hayatta bir karşılığı olmadığını söyleyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memur ve emeklilere ‘müjde’ diyerek açıkladığı önce yüzde 25 sonra yüzde 30 zam kararına ilişkin yaptığı açıklamada; iktidarın ülke gerçeğinden çok uzak olduğuna işaret etti.

TÜİK'in aralıkta aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,27 olarak açıkladığı enflasyon rakamlarını ENAG'ın aralıkta yüzde 5,18, yıllık yüzde 137,55 olarak açıkladığını anımsatan Başkan Binzet, partisinin verdiği araştırma önergesini anımsatarak, şunları dile getirdi:

"CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç; TÜİK'in enflasyonu düşük hesaplamasının ücretli kesimin gelirlerinde yol açtığı erimenin tespit edilmesi, yüzde 30 olarak açıklanan maaş artışı ile enflasyon altında ezilmeye mahkum edilen memur ve emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin belirlenmesi için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçek hayatta bir karşılığı yok. Vatandaşımızın hayat pahalılığının altında daha fazla ezilmesinin önüne geçilmesi için adaletsizliği ortadan kaldıracak önlemler acilen alınmalıdır."