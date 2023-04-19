Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında; deprem bölgesinde yaşanan acılara işaret etti.

Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı, nüfusunun çoğunluğunun yoksulluk sınırı altında gelir elde ettiği Türkiye’de uzun zamandır bayramların bayram gibi yaşanamadığını ifade eden Başkan Binzet, şunları söyledi:"Sabır, ibadet ve rahmet ayı olarak kabul ettiğimiz Ramazan ayını büyük acılarla yaşadık. Depremlerde 50 binden fazla canımızı yitirdik. Başta Adıyaman olmak üzere depremin yıktığı kentlerde vatandaşımız bir birinin yaralarını sardı. Yaşadığımız büyük acılar dayanışmanın, bir arada olmanın kıymetini öğretti. Türkiye’de gerçek anlamda bir bayram yaşanması için, büyük bir değişime ihtiyaç var. O değişimi 14 Mayıs’ta yaşayacağız. Ülkemizin her köşesine yeniden baharlar gelecek. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Sevgi, saygı, barış ve kardeşlik dolu nice bayramlara."

Kaynak : PHA