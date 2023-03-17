Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, depremin yıkımının ardından sağanak yağıştan etkilenen Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Hatay için ‘geçmiş olsun’ mesajı yayınladı.

Yağmurun afete dönüşmesinin kabul edilebilir olmadığını ifade eden Başkan Binzet, “Depremin yıktığı kentlerimizde vatandaşlarımız; yaraları sarılamamışken; yeni bir yıkımla karşı karşıya bırakıldı. Yağmur bir ülkede nasıl felakete dönüşür? İnsan odaklı hizmet anlayışının, insan haklarına birinci öncelik veren yönetim anlayışının olduğu yerde doğa olayları doğa felaketine dönüşmez. Depremin yıkımını ‘asrın felaketi’ diyerek hafifletmeye çalışan anlayış, sağanak yağışın getirdiği felakete ne kılıf bulacak? Yaşadığımız felaketin geleceği öncesinden belliydi. Neden önlem alınmadı? Neden çadırlar, konteynerler buralara kuruldu. Neden alt yapı yapılmadı?” sorularını sordu.

"O koltukları niye işgal ediyorsunuz?"

Acısına merhem arayan vatandaşa “not alıyoruz” diyerek parmak sallayanların önce tedbir alması gerektiğini vurgulayan Başkan Binzet, sorumluların hesap vermesini isteyerek, şöyle devam etti: “Hiçbir yurttaşımız bu yaşanan felaketleri hak etmiyor. Her bir bireyimiz insanca yaşama hakkına sahiptir. Can kayıplarına neden olan felaketler, AK Parti iktidarının hem deprem sırasında hem de deprem sonrasına o kadar hazırlıksız, o kadar ne yapacağını bilmez, o kadar aciz durumda olduğunun göstergesidir. AK Parti iktidarı depreme hazır değil. Orman yangınlarına hazır değil. Sağanak yağışlara hazır değil. Peki, o koltukları niye işgal ediyorsunuz? Yaralarımızı dayanışma içinde biz saracağız. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor; kayıplarımızın sağ salim bulunmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA