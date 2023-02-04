Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, Türkiye Cumhuriyeti 100'üncü yaşına girmişken, Türkiye’de vatandaşların ucuz gıda kuyruklarında sıra beklediğine işaret etti.

Başkan Binzet, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın TRT'de katıldığı programda 1946'da savaş yıllarının zaruretinden doğan ekmek karnesini göstererek CHP'yi suçlamasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bugün vatandaşımız ucuz gıda kuyruğunda. Ekmeği daha ucuza alabilmek için vatandaşımız saatlerde kuyrukta beklerken; gelinen bu noktanın sorumlusu 77 yıl önceki ekmek karnesini siyaset malzemesi yapıyor. Ekmek karnesi uygulamasına II. Dünya Savaşı’nın olağanüstü koşulları nedeniyle başlanmış, bir kişi için verilecek ekmek miktarı yetişkin, çocuk ya da ağır işçi olmasına göre değişiklik göstermiştir."

"Bugünkü yoksulluk savaş yıllarında dahi yaşanmadı"

77 yıl önceki ekmek karnesini siyaset malzemesi yapıldığını söyleyen Binzet, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Savaş ve yaşanan kıtlık nedeniyle tahıl stoklarına hükümetçe el konulmasına ilişkin kararname yayınlandı. Buğday ithalatı yapılamadığından ekmeklerin belirli bir oranda çavdar ve arpayla karıştırılarak üretilmesine karar verildi. Bugün yaşanan sefalet ve yoksulluk savaş yıllarında dahi yaşanmadı. Savaş döneminde buğday ekimini teşvik için buğday alım fiyatları yükseltildi. Bugün ki iktidar ise, fiyatları düşürmek için ithalatı destekliyor. Ne kendi üreticisini ne vatandaşını düşünüyor. Ekmek karnesi üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ni eleştirmeye çalışmak, siyaseten de tükenmişliğin göstergesidir."