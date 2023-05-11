Başkan Binzet, "Biraz vicdan" diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerde, on binlerce vatandaşın evsiz kaldığını, hala kayıp canların olduğunu anımsattı.

Depremde ağır hasar görmüş binalara poster asmaktan çekinmeyen bir siyasi anlayıştan vatandaşın acısını anlamasını beklemediklerine vurgu yapan Başkan Binzet, “AK Parti’liler, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişinin yer aldığı bir binanın depremle yıkılmasını tasvir eden ve ardından Erdoğan'ın aktarıldığı bir video hazırlamış. Depremin üzerinden 3 aydan fazla bir süre geçti. Hala en kaz altından çıkarılmayan canlarımız var.

Vatandaşlarımız evsiz kalmış. Sevdiklerini yitirmiş. Sorunlar hala yerli yerinde duruyor. Ama AK Parti’liler depremle dalga geçer gibi bir video hazırlamış. Ben bir insan olarak bundan utanç duydum. Biraz vicdan olması lazım insanda. Yurttaşımızı nasıl böldünüz? Vicdanınız nasıl kurudu! Ülkeyi bu hale nasıl getirdiniz? Ama az kaldı. Geri sayım başladı. Ülkemizde sevgi kazanacak. Yurttaşımız vicdanının sesini dinleyerek oyunu sandığa atacak. Sandıktan insanlık çıkacak, demokrasi çıkacak. Her şey çok güzel olacak!”

Kaynak : PHA