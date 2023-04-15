Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, kan stoklarında yaşanan düşüşün Kızılay’a olan güvenin azalmasından kaynaklandığını söyledi.

Depremin yaşandığı günlerde Kızılay’ın etkinlikleri ile değil, skandalları ile gündeme geldiğini anımsatan Binzet, "Bugün vatandaşımız kan bulamaz hale geldi. Bunun nedeni depremde çadır kuramayan, çadırları satan yöneticilerden kaynaklanıyor” dedi.

"Şehircilik ve afet yönetimi bakanlığı kurulacak"

Mevcut iktidarın 20 yılda Cumhuriyet değerlerini yok etmek için çalıştığını dile getiren Başkan Binzet, şöyle devam etti:

"Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın kopyaladığı ve 21 yıldır hayata geçiremediği düzenlemeleri 100 günde yapacağını açıkladı. İlk 100 günde Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kurulacak. Kızılay’ı Cumhuriyetin kuruluş felsefesine uygun olarak yeniden yapılandıracağız."

Başkan Binzet, Kızılay’ın milletin kurumu olduğuna işaret ederek, vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.



Kaynak : PHA