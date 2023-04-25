Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, resmi rakamlara göre; Maraş depremlerinde 50 bin 783 yurttaşın yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Deprem bölgesinde havaların ısınması ile sorunların başka bir boyuta ulaştığı ifade eden Başkan Binzet, hala barınma gibi temel sorunların çözülemediğine işaret ederek, mevcut iktidarın sorunları çözebilecek kabiliyet ve anlayışa sahip olmadığı vurguladı.

Yeni bir dönemi başlatmak zorundayız

Yaşanan depremin altında sadece yurttaşın değil tek adam şahsım rejiminin de kaldığını kaydeden Başkan Binzet, “Bugün ülkemiz kritik bir yol ayrımındadır. Demokrasi, özgürlük, adalet, kurumsallık, katılımcılık ve akılcılık yönünde yapacağımız reformlarla ülkemize yeni, güçlü ve kalıcı bir büyüme ve kalkınma perspektifini sunacağız. Çağdaş dünyayla bütünleşerek dünyadaki en iyi norm, kural ve uygulamaları ülkemize kararlılıkla taşıyacağız. Bu topraklarda benzer acıları bir daha yaşamamak için büyük bir zihniyet değişimine ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda ülkemizde demokrasiye, bilime, kurallara, liyakate, ortak akla ve iş birliğine dayalı yeni bir dönemi başlatmak zorundayız. 14 Mayıs’ta 20 yıllık enkazı hep birlikte kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA