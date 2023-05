CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, 1 Mayıs’ın haksızlığa, eşitsizliğe, adaletsizliğe ve baskılara karşı birlik ve mücadele günü olduğuna vurgu yaparak, "CHP iktidarında emekçi hakkını alacak. Türkiye kazanacak" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, emeğin, alın terinin, dayanışmanın ve mücadelenin simgesi 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı yayınladığı mesajla kutladı.

Emeğin üzerindeki baskının her geçen gün arttığına işaret eden Başkan Binzet,"Emekçi taşeronlaşma, güvencesiz çalışma koşulları altında bir kıskacın içerisinde. Yoksulluk, eşitsizlik, gelir adaletsizliği artıyor. 14 Mayıs’ta bu tabloyu değiştireceğiz. İşçiyi yokluğa, yoksulluğa mahkum eden iktidar gidecek" dedi.

"Çalışanlar hakkını alacak"

Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta prim yükünün CHP iktidarında indirileceğini dile getiren Başkan Binzet, çalışanlar arasındaki ücret ve maaş adaletini sağlayacaklarını belirterek, şöyle devam etti: “Kaçak yabancı işçilikle tavizsiz ve etkin mücadele edeceğiz. Çalışma hayatında kadınlara yönelik negatif ayrımcılık içeren her türlü uygulamaya engel olacağız. Çocuk işçi çalıştırılmasını engelleyeceğiz. İşçi alacaklarında zorunlu arabuluculuk mekanizmasını işçiler lehine düzenleyeceğiz. İş güvenliği ve işçi sağlığı birinci önceliğimiz olacak. Meslek hastalığı hastanelerinin sayısını artıracağız. Sendikalaşmayı ve toplu iş sözleşmesi yapılmasını destekleyecek, sendikalı işyerleri için destek modelleri geliştireceğiz.”

"Emekliler hakkını alacak"

Gençliğinde çalışan, üreten, alın teri döken, bu ülkeye vergi veren emeklinin de hakkını alacağını vurgulayan Başkan Binzet, “Bayramlarda emeklilerin hesabına asgari ücret tutarında ikramiye yatacak. İlk Kurban Bayramı'nda emeklilere Ramazan Bayramı'ndan kalan alacaklarıyla beraber 15 bin TL ikramiye vereceğiz. Asgari ücretin altında emekli maaşı kalmayacak. Sağlık hizmetlerinde ödenen katılım payını almayacağız. Emekli aylıklarındaki adaletsizliği gidereceğiz. Daha uzun süre çalışan daha fazla emekli aylığı alacak. CHP iktidarında emekçi hakkını alacak. Türkiye kazanacak” dedi.

Kaynak : PHA