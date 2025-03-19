CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla vatandaşlara çağrıda bulundu.

Yücel, tüm vatandaşları bugün saat 14'te bulundukları il ve ilçelerde CHP parti binalarına, Ankara'da bulunan vatandaşların ise CHP Genel Merkezi'ne davet etti.

Parti Sözcümüz Deniz Yücel'den vatandaşlarımıza baba ocağı çağrısı! pic.twitter.com/EbAhWiMNYw — CHP ???????? (@herkesicinCHP) March 19, 2025

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarına uygulanan hukuksuzlukları büyük bir dikkatle takip ettiklerini belirten Yücel, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel sabahın erken saatlerinde İstanbul'a hareket etti. Demokrasiye inanan, millet egemenliğine ve bu güzel ülkemizin geleceğine sahip çıkmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bugün saat 14.00'da bulundukları il ve ilçelerde baba ocağını CHP parti binalarına, Ankara'da bulunan vatandaşlarımızıysa CHP Genel Merkezi'ne davet ediyoruz. Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımızın yanındayız. Saat 14.00'da baba ocağında buluşuyoruz. Şunu hiç kimse unutmasın hiçbir güç millet iradesinden üstün değildir." diye konuştu.